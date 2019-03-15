رئيس جامعة القاهرة: تغيير مسمى كلية حاسبات ومعلومات تمهيدا لعصر الاقتصاد الرقمى

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تمثل إضافة لهذا التخصص النوعى بالجامعة، وتعتبر نقلة كبيرة فى تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الخشت لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه الأنماط الجديدة فى التفكير تأتى لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهر تسعى لأن يكون لها دور فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى الذى أصبح يقود كل الاقتصاديات.

كان المجلس الأعلى للجامعات وافق فى اجتماعه الأخير أمس بجامعة بنى سويف وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور رؤساء الجامعات، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعى"، وكذلك إنشاء قسم للذكاء الاصطناعى بالكلية.