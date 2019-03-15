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رئيس الوزراء يزور مجموعة من المصانع فى العين السخنة

الجمعة، 15 مارس 2019 12:04 ص
رئيس الوزراء يزور مجموعة من المصانع فى العين السخنة جانب من الزيارة
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زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح الخميس، مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، للوقوف على آخر تطورات المشروعات وأعمال البنية التحتية ومتطلبات المنطقة.

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ورافق رئيس الوزراء في الزيارة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية ومحمد ابو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مغلقا مع عدد من المطورين الصناعيين والمستثمرين على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ومن بينها شركة كليوباترا، وكان على رأس الحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

وتابع مدبولي والوفد المرافق له، الجولة الموسعة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة.

واستمع إلى شرح من محمد أبوالعينين، والذى أشار إلى أن جميع الشركات القائمة بالمنطقة  تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

 

 

 

 

 

 


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