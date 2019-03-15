دواوين الوزارات.. الصحة: تزويد الوحدات بكوبونات صرف ألبان الأطفال وتوفيرها للمنتفعين مجانا

إعداد – على عبد الرحمن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: تزويد الوحدات بكوبونات صرف ألبان الأطفال وتوفيرها للمنتفعين مجانا

وزارة التموين:

الحكومة تعلن توفير السلع استعدادا لرمضان.. و مخزون السكر يتجاوز 5 أشهر

وزارة الرى

الرى: زراعة 724 ألف فدان أرز فى 9 محافظات خلال العام الجارى

وزارة التضامن الاجتماعى:

إحالة 18 موظف بالجهاز الإدارى لجامعة الإسكندرية للنيابة بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تخطر الجهات التابعة لها بعدم تجديد عقد من يثبت تعاطيه المخدرات

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

وزارة النقل:

صور.. فى أول اجتماع بقيادات "السكة الحديد".. كامل الوزير: مش هيمشى إلا اللى يثبت إنه مش شغال.. ويعلن: شعارنا الانضباط فى مواعيد القطارات وجودة الخدمة وزيادة عوامل السلامة.. واللى مش هيقدر يجارينا بالشغل يقول

وزارة الزراعة:

طوارئ بـ"الزراعة" استعداد للموسم الصيفى.. توفير الأسمدة المدعومة بالجمعيات.. و"الخدمات والمتابعة" تتسلح بمنظومة رقابية لتتبع خط سير سيارات نقل المقررات لضبط المتلاعبين.. وشركات الإنتاج تتعهد بضخ 2.2 مليون طن

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يطالب الجامعات بحملات توعية لأخطار المخدرات

وزارة الكهرباء:

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن بنظام "الممارسة"..شاكر: من يتم حذفه من "البطاقات" بسبب الكهرباء عليه تقديم شكوى بالتموين.. نبذل قصارى جهدنا للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة تتابع مشكلة 7 عمال لم يصرفوا رواتبهم 3 أشهر فى السعودية