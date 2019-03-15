حالة الطقس اليوم الجمعة 15/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تميل درجات الحرارة الى الارتفاع قليلاً، مع بقائها دون معدلاتها العامة.

ويبقى الطقس بارداً وغالباً غائم، وضبابياً صباحاً وظهراً فى الجبال، مع توقع هطول أمطار متفرقة وغالبا خفيفة بمشيئة الله فى أجزاء من شمال وربما وسط المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة:- الرياح : شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-20سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب اعلى ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.