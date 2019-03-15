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الجمعة، 15 مارس 2019 10:01 م
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تنفيذ 1306حكما متنوعا وضبط 97 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الجمعة، 15 مارس 2019 07:48 م
تنفيذ 1306حكما متنوعا وضبط 97 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1306 حكمًا متنوعًا منها 900حكمًا جزئيا  و55 حكم مستأنف و298 حكم غرامات و51 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
 
 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

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