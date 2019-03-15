تنفيذ 1306حكما متنوعا وضبط 97 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1306 حكمًا متنوعًا منها 900حكمًا جزئيا و55 حكم مستأنف و298 حكم غرامات و51 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.