تقدم ضياء رشوان بعد فرز لجنتين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

كتب محمد السيد

انتهت اللجنة رقم 22 بنقابة الصحفيين بفرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، حيث حصل ضياء رشوان على 96 صوتا مقابل من 60 صوتا لرفعت رشاد ، وفى لجنة 27 حصل ضياء على 70 صوتا مقابل ما يقرب من 30 صوتا لرفعت رشاد.

وشهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وكانت اكتملت الجمعية العمومية لنقاية الصحفيين عقب صلاة الجمعة باكتمال النصاب القانونى ، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة .

وأجريت الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.