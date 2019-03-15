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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 15 مارس 2019 05:00 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1054 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1156 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
        
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 6.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 9.1 مليون ورقة منفذة على 1057 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 98.09% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.91%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 820 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 79 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 846 مليون جنيه، بحجم تداول 148 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 35 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.2 مليار جنيه بحجم تداول 968 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 115 ألف عملية.
 

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