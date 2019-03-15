تداول 17 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 17 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.