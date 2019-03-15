تحرير 974 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 974 مخالفة مرورية متنوعة شملت 480 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و25 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و38 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 9 سيارات و51 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و10 مخالفات بيئة و107 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 12 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 15 رخصة للسير يسار الطريق.

وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 19 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و17 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على سيارتين متروكتين و21 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 37 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.