video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 974 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 15 مارس 2019 01:01 م
تحرير 974 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 974 مخالفة مرورية متنوعة شملت 480 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و25 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و38 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 9 سيارات و51 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و10 مخالفات بيئة و107 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 12 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 15 رخصة للسير يسار الطريق.

 

وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 19 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و17 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على سيارتين متروكتين و21 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 37 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1000 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة