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الجمعة، 15 مارس 2019 07:00 ص
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بيروت تستضيف المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولى للاتصالات

الجمعة، 15 مارس 2019 06:00 ص
بيروت تستضيف المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولى للاتصالات اجهزه كمبيوتر - صوره ارشيفيه
كتبت هبة السيد
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يعقد الاتحاد الدولي للاتصالات المنتدى الإقليمي للتنمية في الدول العربية في 19 مارس في مدينة بيروت بلبنان، وتشارك به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 
والمنتدى هو اجتماع تنسيقي إقليمي يتيح فرصة للحوار الرفيع المستوى بين أعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين من المنطقة العربية من أجل تضافر الجهود والسعي إلى شراكات جديدة والاتفاق على مجالات الأولوية للفترة المقبلة.
 
و يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات منذ نشأته على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبلغ عدد الأعضاء فيه حالياً 193 بلداً وما يزيد على 800 كيان من كيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ويقع مقر الاتحاد في جنيف، سويسرا، ويضم 12 مكتباً من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في جميع أنحاء العالم..
 
ويشمل أعضاء الاتحاد مجموعة واسعة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، من أكبر شركات التصنيع وشركات التشغيل في العالم إلى الأطراف الفاعلة الصغيرة المبتكرة التي تستعمل تكنولوجيات جديدة أو ناشئة إلى جانب مؤسسات البحوث والتطوير الرائدة والدوائر الأكاديمية. 
 

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