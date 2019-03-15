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الجمعة، 15 مارس 2019 12:18 ص
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الولايات المتحدة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة فنزويلا

الجمعة، 15 مارس 2019 12:10 ص
الولايات المتحدة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة فنزويلا بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ
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أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أمس الخميس بأن الولايات المتحدة أوصت مواطنيها بمغادرة فنزويلا بسبب عدم وجود دبلوماسيين أمريكيين هناك.

وقال بالادينو - فى مؤتمر صحفى اليوم، ورد على موقع الخارجية الأمريكية - إن "الولايات المتحدة توصى بشدة مواطنيها على مغادرة فنزويلا فى ضوء حقيقة مفادها، أن الدبلوماسيين الأمريكيين غادروا البلاد ولن يكون بوسع أحد توفير الدعم القنصلى لهم".


وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن آخر الدبلوماسيين الأمريكيين فى فنزويلا يتواجدون فى المطار الرئيسى للبلاد استعدادا للمغادرة إلى واشنطن.

 

 


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