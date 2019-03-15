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"الهجرة" تتلقى بلاغا باستشهاد مواطنين مصريين بحادث نيوزيلندا الإرهابى

الجمعة، 15 مارس 2019 08:43 م
"الهجرة" تتلقى بلاغا باستشهاد مواطنين مصريين بحادث نيوزيلندا الإرهابى حادث نيوزيلندا الارهابى
كتب محمود راغب
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تلقت وزارة الهجرة بلاغًا من أسرة أحد المصريين المقيمين بنيوزيلندا تفيد بوفاته فى الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم فى مسجدين.

 

وعلى الفور تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأسرة المواطن لتقديم واجب العزاء، وخلال الاتصال أشار أهل المتوفى إلى أن هناك ثلاثة مصريين استشهدوا خلال الحادث فى المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات وشحن الجثامين إلى مصر.

 

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة أنه فور التأكد من الوفاة ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين، ستقوم الوزارة فى إطار البروتوكول الموقع مع مؤسسة مصر الخير بشحن الجثامين فورًا، مقدمة خالص العزاء لأسر المفقودين، ومشددة على المتابعة الفورية لكل ما يُستجد من تفاصيل.

 

وكانت السفيرة نبيلة مكرم تواصلت، صباح اليوم، مع السفير طارق الوسيمى سفير مصر لدى نيوزيلندا، للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك عقب الاعتداء الإرهابى الذى وقع فى مسجدين جنوب نيوزيلندا.

 

‏وأكد السفير طارق الوسيمى متابعة السفارة هناك للموقف، وإرساله رسميًا للخارجية النيوزلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين.


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