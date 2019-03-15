"المجلس المصرى للشئون الخارجية" يكشف تفاصيل استراتيجية التنمية الزراعية بأفريقيا

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت منال عبد المنعم عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن أفريقيا من أكثر المناطق التى تتأثر بالتغير المناخى، مضيفة أن الأمن الغذائى يعنى توافره بما يمكن المواطن من الحصول عليه.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الخميس، أن هناك مبادرة للقضاء على الجوع فى أفريقيا قبل 2025 لكن للأسف دراسات أظهرت عدم القدرة على تحقيق ذلك.

وأشارت عبد المنعم، إلى أن استيراد دول أفريقيا للغذاء سيتزايد عام 2025 إلى 25% مقابل 14% فى الوقت الحالى، موضحة أن 80 % من المزارعين فى أفريقيا يمتلكون مساحات زراعية تتراوح بين 2 فدان إلى 4 أفدنة.

وتابعت: "إننا نحتاج وجود أسواق منظمة لتحقيق الأمن الغذائى بجانب وجود تجمعات زراعية، ونستهدف إنشاء شركة أفريقية متعددة الجنسيات لدعم ملف الأمن الغذائى".

وذكرت أن "أفريقيا من القارات التى تعتمد على التكنولوجيا فى الزراعة ونحتاج وجود استدامة"، مضيفة أن وجود أراضي واسعة بقارة أفريقيا يجعلها لا تحتاج إلى الزراعات الرأسية.