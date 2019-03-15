video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"المجلس المصرى للشئون الخارجية" يكشف تفاصيل استراتيجية التنمية الزراعية بأفريقيا

الجمعة، 15 مارس 2019 12:26 ص
"المجلس المصرى للشئون الخارجية" يكشف تفاصيل استراتيجية التنمية الزراعية بأفريقيا منال عبد المنعم عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قالت منال عبد المنعم عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن أفريقيا من أكثر المناطق التى تتأثر بالتغير المناخى، مضيفة أن الأمن الغذائى يعنى توافره بما يمكن المواطن من الحصول عليه.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC  اليوم الخميس، أن هناك مبادرة للقضاء على الجوع فى أفريقيا قبل 2025 لكن للأسف دراسات أظهرت عدم القدرة على تحقيق ذلك.

وأشارت عبد المنعم، إلى أن استيراد دول أفريقيا للغذاء سيتزايد عام 2025 إلى 25% مقابل 14% فى الوقت الحالى، موضحة أن 80 % من المزارعين فى أفريقيا يمتلكون مساحات زراعية تتراوح بين 2 فدان إلى 4 أفدنة.

وتابعت: "إننا نحتاج وجود أسواق منظمة لتحقيق الأمن الغذائى بجانب وجود تجمعات زراعية، ونستهدف إنشاء شركة أفريقية متعددة الجنسيات لدعم ملف الأمن الغذائى".

وذكرت أن "أفريقيا من القارات التى تعتمد على التكنولوجيا فى الزراعة ونحتاج وجود استدامة"، مضيفة أن وجود أراضي واسعة بقارة أفريقيا يجعلها لا تحتاج إلى الزراعات الرأسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة الاستثمار: المنطقة الحرة بنوبيع الأكبر فى أفريقيا وستخصص للتعاون مع دول القارة

القابضة للكهرباء: دربنا أكثر من 7 آلاف مهندس من إفريقيا خاصة بحوض النيل

عضو المجلس المصرى

الشئون الخارجيه

افريقيا




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة