المبعوث الأمريكي لسوريا: "داعش" لديها نحو 20 ألف عنصر بالعراق وسوريا

واشنطن (أ .ش.أ)

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري اليوم/ الجمعة/ وجود ما بين 15 ألف عنصر من "داعش" و20 ألفا في سوريا والعراق.

وقال جيفري- وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- "إننا نعتقد أن هناك ما بين 15 ألفا و20 ألفا من أتباع (داعش) في سوريا والعراق كثير منهم خلايا نائمة"، مشيرا إلى أن هناك جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وطالب المبعوث الأمريكي من الدول التي لديها مواطنون في صفوف (داعش) معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية أن تتسلمهم مع عائلاتهم لتحمل عبء محاكمتهم وإعادة تأهيلهم.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في 20 ديسمبر 2018 بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بعد دحر (داعش) ميدانيا هناك، والانتقال إلى مرحلة جديدة في الصراع ضد التنظيم الإرهابي.