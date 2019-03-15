video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المبعوث الأمريكي لسوريا: "داعش" لديها نحو 20 ألف عنصر بالعراق وسوريا

الجمعة، 15 مارس 2019 04:00 م
المبعوث الأمريكي لسوريا: "داعش" لديها نحو 20 ألف عنصر بالعراق وسوريا تنظيم داعش
واشنطن (أ .ش.أ)
إضافة تعليق

 أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري اليوم/ الجمعة/ وجود ما بين 15 ألف عنصر من "داعش" و20 ألفا في سوريا والعراق.

وقال جيفري- وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- "إننا نعتقد أن هناك ما بين 15 ألفا و20 ألفا من أتباع (داعش) في سوريا والعراق كثير منهم خلايا نائمة"، مشيرا إلى أن هناك جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وطالب المبعوث الأمريكي من الدول التي لديها مواطنون في صفوف (داعش) معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية أن تتسلمهم مع عائلاتهم لتحمل عبء محاكمتهم وإعادة تأهيلهم.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في 20 ديسمبر 2018 بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بعد دحر (داعش) ميدانيا هناك، والانتقال إلى مرحلة جديدة في الصراع ضد التنظيم الإرهابي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات العراقية تدمر موقعا لـ " داعش" وقتل 9 إرهابيين فى كركوك

قوات سوريا الديمقراطية: استسلام مئات من مقاتلى داعش وأسرهم

داعش

سوريا

العراق

اخبار سوريا




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة