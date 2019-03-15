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الكشف على 1800 مواطن بالقافلة الطبية الشاملة بقرية أبو جريدة فى دمياط

الجمعة، 15 مارس 2019 12:07 م
الكشف على 1800 مواطن بالقافلة الطبية الشاملة بقرية أبو جريدة فى دمياط قافلة طبية - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنفيذ قافلة طبية شاملة خلال اليومين الماضيين بقرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تقيمها المديرية بهدف تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

وتم توقيع الكشف الطبى على 1800 مواطن خلال فعاليات القافلة والتى شملت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، بالإضافة إلى وجود معمل وأشعة وصرف العلاج اللازم بالمجان.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، فضلاً عن عقد امتحان لمحو الأمية، وكذلك مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعقد ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وأخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها.


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