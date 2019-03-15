القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى ترسل تعزيزات عسكرية إلى الجنوب الغربى

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أعلن مسؤول مكتب الإعلام باللواء "73 مشاة" التابع للقيادة العامة للجيش الوطنى الليبي، المنذر عمر الخرطوش عن مغادرة كتائب مجهزة بالكامل، لثكناتها ومعسكراتها شرق البلاد باتجاه الجنوب الغربى وغرب البلاد.

وأوضح الخرطوش - فى تصريح لموقع (بوابة الوسط) الليبية أمس الخميس أن القيادة العامة أصدرت تعليمات إلى آمر (قائد) اللواء 73 مشاة اللواء على صالح القطعانى لإرسال المجموعة الثالثة من الوحدات العسكرية باتجاه الغرب والجنوب الغربي، لتعزيز قوات الجيش الليبى هناك.



وأكد أن هذه القوات لديها مهام قتالية ولمساندة القوات المسلحة فى عمليات التأمين أيضا، مشيرًا إلى أنه لم تصدر أى تعليمات عن تفاصيل هذه المهام باستثناء الانتقال من ثكناتهم العسكرية باتجاه تمركز القوات المسلحة الليبية غربًا وجنوب غرب البلاد.



وأشار إلى أن آمر (قائد) اللواء أصدر تعليمات صارمة للضباط والجنود لتنفيذ المهمة على أكمل وجه، مؤكدا أن الكتائب التابعة لهم والتى غادرت مدينة درنة منذ انتهاء العمليات العسكرية بها، تنتقل تباعا إلى الجنوب الغربى فى مهام جديدة، بينما لا تزال بعض الكتائب تنتظر التعليمات.