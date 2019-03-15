القبض على 36 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 36 تاجر مخدرات، بحوزتهم 4650 جرام حشيش، و201 قرص مخدر، و95 جرام استروكس، بالإضافة إلى 395 جرام هيروين، و30 جرام من مخدر الشادو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش غير مرخصة.

أسفرت حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط 3 بائعين متجولين، و5 خيال وجمال، و13 مشتبها به، بالإضافة إلى تنفيذ 23 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.