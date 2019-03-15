القبض على عاطلين بحوزتهما بانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط ادارة البحث الجنائى من القبض على عاطلين بحوزتهما كميات من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث المديرية بالقبض على كلا من المتهم "على.ع .أ" 32 عام عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم " حسن .ح .أ" 28 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.