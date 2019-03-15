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القبض أمين خزنة بشركة مياه الشرب والصرف فى قنا لاختلاسه 300 ألف جنيه

الجمعة، 15 مارس 2019 11:51 ص
القبض أمين خزنة بشركة مياه الشرب والصرف فى قنا لاختلاسه 300 ألف جنيه أموال ـ أرشيفية
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أمين خزينة بإحدى الجهات الحكومية، لاختلاسه قرابة 300 ألف جنيه من عهدته والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد، قيام "عبدالروؤف.ع.ع " أمين خزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أبو تشت بقنا، ومقيم بذات الدائرة بإختلاس مبلغ مائتان إثنان وتسعون ألف وثلاثمائة سبعة وستون جنيه وخمسة وستون قرشاً) من عهدته قيمة فواتير المياة المحصلة من المشتركين والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لحساب الشركة بقنا، وذلك فى غضون شهر فبراير 2019، مما أضر بأموال جهة عمله ماهو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه دون وجه حق.

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من قبل الشركة لجرد أعمال المتهم، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد بسداد تلك المبالغ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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