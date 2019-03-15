السبت.. شركة مياة الأقصر تعلن قطع المياة بمنطقة الزناقطة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه، يوم غداً السبت، وذلك من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً عن مناطق" الزناقطة بالكامل - القوات الجوية "، وذلك لأعمال تطهير محبس 6 بوصة بمنطقة الزناقطة.

وأهابت شركة المياة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة، وسرعة الإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ على أرقام : " ١٢٥ - ٠٩٥٢٢٨٢٤٠٦ – ٠١١٤٧٩٩٩٧٥٢"حال وجود أى طارئ.