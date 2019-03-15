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لأعمال تطهير محابس المياة..

السبت.. شركة مياة الأقصر تعلن قطع المياة بمنطقة الزناقطة

الجمعة، 15 مارس 2019 01:00 ص
السبت.. شركة مياة الأقصر تعلن قطع المياة بمنطقة الزناقطة قطع مياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه، يوم غداً السبت، وذلك من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً  عن مناطق" الزناقطة بالكامل - القوات الجوية "، وذلك لأعمال تطهير محبس 6 بوصة بمنطقة الزناقطة.

 

وأهابت شركة المياة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة، وسرعة الإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ على أرقام : " ١٢٥ - ٠٩٥٢٢٨٢٤٠٦ – ٠١١٤٧٩٩٩٧٥٢"حال وجود أى طارئ.

 


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