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"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

الجمعة، 15 مارس 2019 01:00 ص
"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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قال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات منتظم، وأنه تم صرف ما يقرب من 65% من المقررات التموينية عن شهر مارس الجارى حتى الآن فى محافظات الوجه القبلى.

 

وأكد عاطف، لـ"اليوم السابع"، استمرار فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، لاستمرار صرف السلع المدعمة لبقالين التموين ليقومون بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

 

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجارى، بعد أن كان مقررًا آخر موعد اليوم الجمعة، حرصًا من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصرhttps://www.tamwin.com.eg، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه يجرى حاليًا مراجعة كافة التظلمات التى تقدم بها المواطنون حتى الآن مع الجهات المختصة.

 


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