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التضامن تنظم معرض ديارنا فى أسوان على هامش ملتقى الشباب العربى والأفريقى

الجمعة، 15 مارس 2019 08:00 م
التضامن تنظم معرض ديارنا فى أسوان على هامش ملتقى الشباب العربى والأفريقى د. غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ،عن تنظيم معرض ديارنا فى أسوان على هامش أعمال ملتقى الشباب العربى و الأفريقى الذى تستقبله أسوان غدا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وتستضيف أسوان عاصمة أفريقيا لعام 2019  المعرض الذى من المقرر افتتاحه غدا ويستمر لمدة  10 أيام  من  16 الى 26 مارس فى دورته  هذه المقامة على مساحة 450 مترمربع لتضم  المنتجات المتميزة ذات الجودة  العالية لـ 40 عارض وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات أسوان وسوهاج ، قنا ، أسيوط ،الأقصر ، المنيا ، القاهرة ، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع .
 
وتتميز المنتجات  المعروضات  بالإبداع والتنوع من الصناعات  اليدوية التى تحمل التراث المصرى الأصيل حيث منتجات الخوص والكليم والتلى المتميزة بتصميماتها الفريدة كذلك منتجات خشب السرسوع والفركة ومنتجات الفخار ذات الألوان الرائعة أيضا  السجاد بأنواعه خاصة اليدوى بتصميماته المبتكرة وخاماته ذات الجودة المتميزة والكليم وأشغال الصدف والالباستر إضافة للمشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة والتى تحمل عبق التراث والمفروشات بأنواعها والمنتجات القطنية ومشعولات العرجون والمنتجات الجلدية إضافة الى الملابس من  العبايات والملابس الحريمى والتوابل وشغل الخرز. 
 
وينضم معرض ديارنا بأسوان الى سلسلة معارض ديارنا بالمحافظات ، التى تحرص الوزارة على اقامتها على مستوى عالى من الجودة والتنظيم حيث تهدف الى دعم الأسر المنتجة وفتح فرص تسويقية  واستثمارية عديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة الى رفع عدد المشاركين والعارضين والزوار  وسيقام المعرض بحديقة درة النيل أمام مبنى المحافظة بمدينة أسوان.
 
 
 
 
 
 
 
 

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