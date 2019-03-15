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البابا تواضروس مدينًا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا: نصلى لمرضى التطرف

الجمعة، 15 مارس 2019 04:27 م
البابا تواضروس مدينًا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا: نصلى لمرضى التطرف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين صباح اليوم بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب نيوزيلندا وأزهق عشرات من أرواح المصلين.
 
وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة، "نرفض بشدة كل أشكال العنف ضد أى إنسان أيَّما كان معتقده أو جنسه أو جنسيته.. نصلى إلى الله أن يمنح عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الذين سُفِكَت دماؤهم.. وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، ويعطي طمأنينة للذين رَوَّعَهم هذا الحادث الأليم".
 
وأضاف البيان، "ونصلى أيضًا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية لكى يتعافوا ويستفيقوا فتعود إليهم إنسانيتهم المفقودة".
 
واختتم بيان الكنيسة، "ليبسط الرب بيده العزيزة مظلة السلام والطمأنينة على العالم أجمع، فهو ضابط الكل القادر على كل شىء".
 

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