الأوقاف تنشر أسئلة تنشيطية للدعاة والواعظات راغبى المشاركة ببعثة الحج

كتب - إسماعيل رفعت

ننشرت وزارة الأوقاف، اختبار الواعظات والأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب الرغبين فى المشاركة الدعوية فى بعثات الحج لهذا العام 1440 هجريا والذى عُقد اليوم الجمعة 15-3-2019م.

وقالت الأوقاف، فى بيان لها: عملًا على تنشيط الذاكرة العلمية والثقافية لدى شباب الدعاة والمهتمين بالشأن الدعوى والثقافة الدينية ، يسرنا أن ننشر المجموعة السادسة من الأسئلة التى يمكن أن تشكل الإجابة عنها مكونًا علميًا وثقافيًا هامًا، ونتلقى اختياريا الإجابة عليها لمن يريد المشاركة ، وقد نطرح لاحقًا الإجابة عليها أو على بعضها ، كما سنعرض بعض الموضوعات ، أو القضايا ، أو الكتب التي نرشحها للقراءة ونطلب ملخصًا اخت ياريًا لها ، أملا فى تحفيز المتابعين على القراءة والبحث ، علمًا بأن الإجابة عن المجموعات المتخصصة ستسهم فى تأهيل السادة الأئمة لدخول امتحانات التميز بثقة واطمئنان ، وتعمل على توسيع نطاق الثقافة الإسلامية لدى غيرهم ، وتبرز أن الدعوة علم وفن وثقافة وليس مجرد حرفة أو هواية، مؤكدة أن الوزير سيعقد عددًا من اللقاءات والمقابلات الخاصة مع أصحاب أفضل الإجابات المقدمة للإفادة المثلى من جهودهم العلمية .