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الأوقاف تنشر أسئلة تنشيطية للدعاة والواعظات راغبى المشاركة ببعثة الحج

الجمعة، 15 مارس 2019 11:18 م
الأوقاف تنشر أسئلة تنشيطية للدعاة والواعظات راغبى المشاركة ببعثة الحج بعثة الحج
كتب - إسماعيل رفعت
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ننشرت وزارة الأوقاف، اختبار الواعظات والأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب الرغبين فى المشاركة الدعوية فى بعثات الحج لهذا العام 1440 هجريا والذى عُقد اليوم الجمعة 15-3-2019م.
 
وقالت الأوقاف، فى بيان لها: عملًا على تنشيط الذاكرة العلمية والثقافية لدى شباب الدعاة والمهتمين بالشأن الدعوى والثقافة الدينية ، يسرنا أن ننشر المجموعة السادسة من الأسئلة التى يمكن أن تشكل الإجابة عنها مكونًا علميًا وثقافيًا هامًا، ونتلقى اختياريا الإجابة عليها لمن يريد المشاركة ، وقد نطرح لاحقًا الإجابة عليها أو على بعضها ، كما سنعرض بعض الموضوعات ، أو القضايا ، أو الكتب التي نرشحها للقراءة ونطلب ملخصًا اخت ياريًا لها ، أملا فى تحفيز المتابعين على القراءة والبحث ، علمًا بأن الإجابة عن المجموعات المتخصصة ستسهم فى تأهيل السادة الأئمة لدخول امتحانات التميز بثقة واطمئنان ، وتعمل على توسيع نطاق الثقافة الإسلامية لدى غيرهم ، وتبرز أن الدعوة علم وفن وثقافة وليس مجرد حرفة أو هواية، مؤكدة أن الوزير سيعقد عددًا من اللقاءات والمقابلات الخاصة مع أصحاب أفضل الإجابات المقدمة للإفادة المثلى من جهودهم العلمية .

وللمشاركة في هذا الركن والتفاعل معه املأ النموذج المرفق وأجب عن هذه الأسئلة فى موعد أقصاه شهر من تاريخه، وعلمًا بأنه قد تم إضافة كل مجموعة من الأسئلة الجديدة  إلى ما يماثلها من المجموعات السابقة .

للاطلاع على أسئلة المجموعة السادسة أسئلة (القرآن الكريم) والتى وردت بامتحانات مسابقة الأئمة الجدد اضغط  هنا.

للاطلاع على أسئلة اختبار الواعظات والأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب (الجمعة 15-3-2019) اضغط هنا

للاطلاع على أسئلة الفقه كاملة اضغط هنا.

للاطلاع على أسئلة العقيدة اضغط هنا.

للاطلاع على أسئلة الحديث وعلومه اضغط هنا.

للاطلاع على أسئلة التفسير وعلومه اضغط هنا.

للاطلاع على أسئلة الثقافة العامة اضغط  هنا.

للاطلاع على الاختبار اضغط هنا

للاطلاع على المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الأسئلة ، أو للمشاركة فى الإجابة عنهم اضغط هنا.

 


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