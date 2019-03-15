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الجمعة، 15 مارس 2019 03:26 ص
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الأعلى للجامعات يتلقى الطعون على المرشحين لرئاسة جامعات الزقازيق والفيوم غدا

الجمعة، 15 مارس 2019 03:00 ص
الأعلى للجامعات يتلقى الطعون على المرشحين لرئاسة جامعات الزقازيق والفيوم غدا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم فتح الباب لتلقى الطعون على المرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق وعين شمس والفيوم، غدًا السبت، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة الجامعات الثلاث يوم الإثنين المقبل.

وأشار المجلس، إلى أنه سيتم عقد اللقاءات بين اللجنة المسئولة عن اختيار القيادات الجامعية والمرشحين على منصب رئيس جامعة الزقازيق وعين شمس والفيوم يوم الخميس 28 مارس الجارى.

وحدد المجلس الأوراق المطلوبة للترشح فى السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على "الأبحاث- المهارات العلمية- الإشراف على الرسائل العلمية- المشروعات البحثية المشارك فيها- التعاون الخارجي- بناء شراكات- المشاركة فى تطوير التعليم الجامعي"، وبيان حالة يشتمل على "الإعارات- الإجازات- المهمات العلمية فى الخارج- الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة، وتقديم 8 نسخ من الأوراق "نسخة أصل بالإضافة إلى 7 نسخ مصورة".

 


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