اكتمال النصاب القانونى لعمومية نقابة الصحفيين

كتب محمد السيد و هشام عبد الجليل

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة.



ويبدأ خلال الدقائق القليلة المقبلة اجتماع الجمعية بمسرح النقابة بالطابق الأرضى، لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية.



وحث الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، أعضاء الجمعية العمومية بضرورة حضور الاجتماع، قائلا: "سنة الاجتماع.. العشرات من التعديلات لأول مرة تجرى.. تعديلات جوهرية على لائحة نقابة الصحفيين وهناك تعديل للائحة القيد".



تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.