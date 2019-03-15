video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة والمنتهية الترخيص بشوارع الإسماعيلية

الجمعة، 15 مارس 2019 07:07 م
إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة والمنتهية الترخيص بشوارع الإسماعيلية إزاله إعلانات - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملة بمختلف أحياء مدينة الإسماعيلية، لرفع وإزالة جميع الإعلانات واللافتات المنتهى ترخيصها والمخالفة لشروط الترخيص، والتنبيه على أصحاب الإعلانات بسرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات بمركز ومدينة الإسماعيلية لتجديد التراخيص الخاصة بها وتوفيق أوضاعهم، وأشرف على تنفيذ الحملة محمود الصورى نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بالتنسيق مع إدارة الإعلانات بمجلس المدينة، وتحت إشراف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

وأشار رئيس مدينة الإسماعيلية إلى استمرار الحملات لفرع كل الإشغالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بشأن الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، وأيضا فى إطار استعدادات المحافظة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية، والتأكيد على تطوير وتجميل مداخل المحافظة وميادينها المختلفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يشهد ختام الدورة الـ18 للمهرجان الدولى لسباقات الهجن

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مدينه الاسماعيليه

حمله ازالات بمدينه الاسماعيليه

اخبار المحافظات

اخبارمصر




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة