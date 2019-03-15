إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة والمنتهية الترخيص بشوارع الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

أعلن العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملة بمختلف أحياء مدينة الإسماعيلية، لرفع وإزالة جميع الإعلانات واللافتات المنتهى ترخيصها والمخالفة لشروط الترخيص، والتنبيه على أصحاب الإعلانات بسرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات بمركز ومدينة الإسماعيلية لتجديد التراخيص الخاصة بها وتوفيق أوضاعهم، وأشرف على تنفيذ الحملة محمود الصورى نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بالتنسيق مع إدارة الإعلانات بمجلس المدينة، وتحت إشراف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار رئيس مدينة الإسماعيلية إلى استمرار الحملات لفرع كل الإشغالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بشأن الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، وأيضا فى إطار استعدادات المحافظة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية، والتأكيد على تطوير وتجميل مداخل المحافظة وميادينها المختلفة.