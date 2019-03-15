video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس القرية أكد بحث مطالبهم..

أهالى الحورانى بدمياط يطالبون بإنشاء مدرسة ابتدائى ومشروع إسكان اجتماعى

الجمعة، 15 مارس 2019 01:28 م
أهالى الحورانى بدمياط يطالبون بإنشاء مدرسة ابتدائى ومشروع إسكان اجتماعى مدرسه -ارشيفية
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

طالب أهالى قرية الحورانى التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بإنشاء مدرسة ابتدائى جديدة لخدمة أبناء القرية.

 

وقال عبد السلام القاضى، أحد أبناء القرية، إن وفدا من أهالى القرية التقوا اللواء هشام رفعت رئيس مدينة فارسكور، لرفع طلب تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ابتدائية وإعادة عرض المشكلة لحلها وقد تحدث الوفد معه عن حاجة القرية الملحة لمدرسة، نظرا لارتفاع كثافة الفصول لتصل 57 طالبا فى جميع الفصول وأكد أن هذا مطلب ملح لأهالى القرية منذ فترة.

 

من ناحية أخرى طلب حمدى عيد عطية الصعيدى، رئيس مجلس أمناء مدرسة الحورانى الابتدائية، إعادة طرح المشكلة ثانيا استجابة لطلب الأهالى التى لم تعد الفصول تكفى أبناءهم.

 

وطالب شباب فارسكور، رئيس مركز ومدينة فارسكور، مخاطبة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإقامة مشروع سكنى على قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية لاستغلالها فى حل مشكلة الإسكان بفارسكور وقرية الحورانى.

 

من جانبه، أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة فارسكور، أنه التقى وفدا من أهالى قرية الحوارنى واستمع إلى مطالبهم ووعد ببحثها وعرضها على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وكذلك تحديد موعد لمقابلة أهالى القرية لبحث مطالبهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى قرية الحورانى بدمياط يطالبون بتوفير نقطة إطفاء

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات اخبار القرى

فارسكور




لا تفوتك
وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة