أهالى الحورانى بدمياط يطالبون بإنشاء مدرسة ابتدائى ومشروع إسكان اجتماعى

دمياط - معتز الشربينى

طالب أهالى قرية الحورانى التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بإنشاء مدرسة ابتدائى جديدة لخدمة أبناء القرية.

وقال عبد السلام القاضى، أحد أبناء القرية، إن وفدا من أهالى القرية التقوا اللواء هشام رفعت رئيس مدينة فارسكور، لرفع طلب تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ابتدائية وإعادة عرض المشكلة لحلها وقد تحدث الوفد معه عن حاجة القرية الملحة لمدرسة، نظرا لارتفاع كثافة الفصول لتصل 57 طالبا فى جميع الفصول وأكد أن هذا مطلب ملح لأهالى القرية منذ فترة.

من ناحية أخرى طلب حمدى عيد عطية الصعيدى، رئيس مجلس أمناء مدرسة الحورانى الابتدائية، إعادة طرح المشكلة ثانيا استجابة لطلب الأهالى التى لم تعد الفصول تكفى أبناءهم.

وطالب شباب فارسكور، رئيس مركز ومدينة فارسكور، مخاطبة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإقامة مشروع سكنى على قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية لاستغلالها فى حل مشكلة الإسكان بفارسكور وقرية الحورانى.

من جانبه، أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة فارسكور، أنه التقى وفدا من أهالى قرية الحوارنى واستمع إلى مطالبهم ووعد ببحثها وعرضها على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وكذلك تحديد موعد لمقابلة أهالى القرية لبحث مطالبهم.