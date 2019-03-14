يوسف أيوب: أسعى لتدشين صندوق طوارئ بنقابة الصحفيين لرفع مستوى معيشة الصحفى

وأضاف يوسف أيوب، أنه يسعى لتحقيق التأسيس لمنظومة تشريعات إعلامية ونقابية جديدة، بجدول زمنى محدد، عبر مجموعة عمل مكونة من 20 شخصاً، تضم قانونيين وقدامى المهنة وشبابها والعمل على تحسين الأجور الخاصة بالصحفيين من خلال التفاوض مع مختلف الجهات المعنية فى الدولة ومالكى الصحف القومية أو الخاصة أو الحزبية.

وأشار أيوب إلى أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مكتوب مع وزارة المالية بزيادة سنوية لبدل التدريب والتكنولوجيا بعيدًا عن الإطار الانتخابى، والبدء فورًا فى تدشين صندوق طوارئ من اشتراكات الأعضاء وبمساهمات سنوية إلزامية من المؤسسات الصحفية، على أن يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل آمن لتعظيم مخصصاته على أن يتم الاتفاق حول أوجه الإنفاق بهدف رفع المستوى المادى للصحفيين عقب خروجهم على المعاش أو توقفهم عن العمل لأسباب قهرية، بالإضافة لبنود أخرى تساعد الزملاء المنتظمين فى العمل.