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وزير لبنانى سابق: حزب الله يقوض الدولة ومؤسساتها بسلاحه غير الشرعى

الخميس، 14 مارس 2019 06:47 م
وزير لبنانى سابق: حزب الله يقوض الدولة ومؤسساتها بسلاحه غير الشرعى وزير العدل اللبنانى السابق أشرف ريفى
أ ش أ
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أكد وزير العدل اللبنانى الأسبق اللواء أشرف ريفى، أن (حزب الله) يقوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مستقويا بسلاحه غير الشرعى ومحاولا السيطرة على الدولة لصالح إيران.

وأضاف أن حديث الحزب عن محاربة الفساد يجب أن يسبقه تسليم المطلوبين للعدالة فى جرائم الاغتيالات وفى مقدمتها اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى، والتوقف عن أعمال التهريب الجمركى وغسل الأموال.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده "ريفى" والذى يعد أحد الرموز السياسية فى مدينة طرابلس (شمالى لبنان) ظهر اليوم معلنا فيه تراجعه عن قرار الترشح عن المقعد السُنّى الشاغر بمجلس النواب عن طرابلس فى مواجهة النائبة ديما جمالى مرشحة (تيار المستقبل) الذى يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريرى، مؤكدا أن المصالحة التى أبرمت بينه وبين الحريرى قبل بضعة أيام بعد خلاف بينهما دام 3 سنوات، تأتى لمواجهة المخاطر المحدقة بلبنان.

 


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