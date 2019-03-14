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وزير التعليم العالى يستقبل وفد جامعة مونت كلير الأمريكية لبحث آليات التعاون العلمى

الخميس، 14 مارس 2019 09:33 ص
وزير التعليم العالى يستقبل وفد جامعة مونت كلير الأمريكية لبحث آليات التعاون العلمى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس وفدًا من جامعة مونت كلير الأمريكية، برئاسة سوزان كول رئيس الجامعة، بحضور الدكتور جون لارسون رئيس كلية أوشن كونتى بنيوجيرسى الأمريكية، ود.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسين عيسى أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والأمريكية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الوزارة تتحرك على الساحة الدولية من أجل تدويل التعليم العالي في مصر، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول المهمة بالنسبة لمصر فى مجال تطوير التعليم العالي، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصرى، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء تناول الجانبان، دراسة إمكانية إنشاء فرع لجامعة مونت كلير بمصر، وكذلك بحث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة عين شمس وجامعة مونت كلير للتبادل الأكاديمي لدراسة الماجستير في مجال إدارة الأعمال.

وأشاد د.عبد الوهاب عزت بالاتفاقية التي تم توقيعها مشيرًا إلى البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها جامعة مونت كلير للدرجة الجامعية والدراسات العليا فى مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

ومن جانبها أكدت د.سوزان كول حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات، خاصًة التعليم، مشيرة إلى أنه من المقرر زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث إمكانية إنشاء فرع للجامعة بمصر لتدريس بعض من برامجها .

حضر اللقاء الدكتور حاتم عقل نائب رئيس كلية أوشن، د.مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس كلية أوشن لقطاع البرامج الدولية، ود. حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس ومنسق البرتوكول بين الجامعتين.

 


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جامعة مونت كلير الأمريكية

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