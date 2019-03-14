video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هيئة المصالحة السورية: دمشق عفت عن 40 ألف مسلح

الخميس، 14 مارس 2019 01:19 م
هيئة المصالحة السورية: دمشق عفت عن 40 ألف مسلح جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت المسئولة فى هيئة المصالحة الوطنية السورية يانا خضور، اليوم الخميس، أن الحكومة عفت عن نحو 40 ألفا ممن انضموا للجماعات المسلحة ضمن مصالحة تسوية، مقابل التزامهم بشرعية القانون والدولة.

وقالت خضور - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن الحكومة السورية سوّت أوضاع حوالى 40 ألفا ممن حملوا السلاح ضد الحكومة مقابل التزامهم بعدم العودة للمشاركة مع تلك الجماعات المسلحة".

وأضافت أنه تم رفع 16 ألف تقرير وطلب حول المفقودين إلى الجهات المعنية، إضافة إلى 237 طلبا لتحرير المخطوفين قدمتها الجماعات المسلحة للإفراج عن عناصر لها لدى الجهات الرسمية السورية.

كما أشارت إلى أنه تمت تسوية أوضاع أكثر من 6 آلاف امرأة كانت فى المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، وتلقى 600 جواب إيجابى بتسوية أوضاع الراغبين بالعودة من الخارج.

وأكدت أن الهيئة على أتم الاستعداد لتسوية أوضاع جميع المهجرين بعد عودتهم من مخيم "الركبان" وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن جميع المواطنين من الذين تمت تسوية أوضاعهم يمكنهم الحصول على الوثائق اللازمة بشكل مبسط وسلس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوريا الديمقراطية: أكثر من 15 عنصرا من داعش قتلوا فى هجوم على جيب محاصر

الاتحاد الأوروبى : الوقت حان لإطلاق التسوية السياسية فى سوريا

دمشق

سوريا

الحكومه السوريه

هيئه المصالحه السوريه

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة