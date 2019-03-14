هيئة المصالحة السورية: دمشق عفت عن 40 ألف مسلح

دمشق (أ ش أ)

أعلنت المسئولة فى هيئة المصالحة الوطنية السورية يانا خضور، اليوم الخميس، أن الحكومة عفت عن نحو 40 ألفا ممن انضموا للجماعات المسلحة ضمن مصالحة تسوية، مقابل التزامهم بشرعية القانون والدولة.

وقالت خضور - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن الحكومة السورية سوّت أوضاع حوالى 40 ألفا ممن حملوا السلاح ضد الحكومة مقابل التزامهم بعدم العودة للمشاركة مع تلك الجماعات المسلحة".

وأضافت أنه تم رفع 16 ألف تقرير وطلب حول المفقودين إلى الجهات المعنية، إضافة إلى 237 طلبا لتحرير المخطوفين قدمتها الجماعات المسلحة للإفراج عن عناصر لها لدى الجهات الرسمية السورية.

كما أشارت إلى أنه تمت تسوية أوضاع أكثر من 6 آلاف امرأة كانت فى المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، وتلقى 600 جواب إيجابى بتسوية أوضاع الراغبين بالعودة من الخارج.

وأكدت أن الهيئة على أتم الاستعداد لتسوية أوضاع جميع المهجرين بعد عودتهم من مخيم "الركبان" وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن جميع المواطنين من الذين تمت تسوية أوضاعهم يمكنهم الحصول على الوثائق اللازمة بشكل مبسط وسلس.