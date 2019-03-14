هاتف محمول يتلقى سهما بدلا من صاحبه فى أستراليا

ملبورن (رويترز)

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس، إن رجلا نجا بأعجوبة فى مواجهة مسلح بقوس وأسهم أمام منزله، إذ اخترق سهم أطلقه المسلح هاتفه المحمول الذى كان يمسكه لتصوير الواقعة.

وكان الرجل الذى يبلغ من العمر 43 عاما قد عاد إلى منزله أمس الأربعاء ليجد رجلا مسلحا يعرفه فى انتظاره خارج المنزل فى بلدة نيمبن الصغيرة على الساحل الشرقى للبلاد على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبى برزبين.

وجاء فى بيان للشرطة أن "الرجل رفع هاتفه المحمول لالتقاط صورة للمسلح الذى رفع عندها قوسه وكان مستعدا لإطلاق السهم.

"يعتقد أن المسلح أطلق السهم فاخترق هاتف الرجل المحمول وارتطم بذقنه مما سبب هذا جرحا صغيرا لم يستدع عناية طبية".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا عمره 39 عاما فى الموقع ووجهت إليه اتهامات.