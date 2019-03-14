موجز 1.. التعليم تعلن أسماء المعلمين الناجحين بمسابقة العقود المؤقتة السبت

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها ما قررته وزارة الأوقاف بحظرا تجديد عقد أى متعاقد أو موظف مؤقت أو تثبيته أو التعاقد بأى صورة من صور التعاقد الوظيفى، إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من الوزارة تفيد عدم تعاطيه للمخدرات، علما بأن من يثبت تعاطيه من أى من العاملين المؤقتين أو المعينين ستتم اتخاذ إجراءات فصله، وأيضا تدشين أولى خطوط الطيران المنتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم 1 أبريل المقبل ، وكذلك عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاء مغلقا مع عدد من المطورين الصناعيين والمستثمرين علي هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعيين السخنة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

رئيس الوزراء يجتمع بالمطورين خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاء مغلقا مع عدد من المطورين الصناعيين والمستثمرين علي هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعيين السخنة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ السويس.

الأرصاد: غدا طقس دافئ على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

السيسى يوافق على اتفاق قرض بـ200 مليون دولار لـ"تحسين استخدام الطاقة"

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 323 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض ( برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22-5-2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

الأوقاف تخطر الجهات التابعة لها بعدم تجديد عقد من يثبت تعاطيه المخدرات

قالت وزارة الأوقاف، إنه يحظر حظرا تاما تجديد عقد أى متعاقد أو موظف مؤقت أو تثبيته أو التعاقد بأى صورة من صور التعاقد الوظيفى، إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من الوزارة تفيد عدم تعاطيه للمخدرات، من خلال التحاليل المفاجئة التى تجريها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع المراكز المختصة، مع موافاتنا بأسماء جميع المتعاقدين والمؤقتين لإدراجهم فى حملات الوزارة المفاجئة للتحاليل، علما بأن من يثبت تعاطيه من أى من العاملين المؤقتين أو المعينين ستتم اتخاذ إجراءات فصله.

الإفراج عن 413 سجينا بموجب عفو رئاسي

ودع 413 شخص السجون بموجب عفو رئاسي، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار السيد / رئيس الجمهورية - رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الإحتفال ( بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52) لسنة 2019 .

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيان لها اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة العقود المؤقتة والإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة، بعد غد السبت.

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

سلطت وكالة "دى فياجى" الإيطالية الضوء على تدشين أولى خطوط الطيران المنتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم 1 أبريل المقبل، قائلة إن إحدى الشركات ستبدأ تلك الرحلات المباشرة، بعد بدء خطوط الطيران المنتظمة من نابولى إلى شرم الشيخ العام الماضى.

ألمانيا ترفع شعار السقوط للهاوية.. ليفربول يطلق رصاصة الرحمة بإقصاء البايرن من دورى أبطال أوروبا بعد خروج دورتموند وشالكة.. الريدز يصنع تاريخا جديدا لأندية إنجلترا ضد فرق البوندزليجا.. ونكسة المونديال البداية

لا يزال مسلسل سقوط الكرة الألمانية مستمراً منذ الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من الدور الأول فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا الصيف الماضى.

روسيا تحظر تحليق طائرات بوينج "737 ماكس" فى أجوائها

قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، إن السلطات الروسية قررت حظر تحليق طائرات بوينج "737 ماكس" في أجوائها.

وانتشرت حالة الفزع بين عشرات شركات الطيران حول العالم والتى علقت تشغيل ما يضمه أسطولها من هذا الطراز مثل استراليا، وسنغافورة، والصين، وإثيوبيا، وإندونسيا، ومنغوليا، وسلطنة عمان، وتركيا والبرازيل، ولم يتوقف الأمر عند الشركات، بل قررت هيئات الطيران المدنى فى جميع أنحاء أوروبا منع عبور الطيارات فى الأجواء الأوروبية، وكذلك هيئة الطيران المدنى المصرية، التى اتخذت قرارًا احترازيًا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج فى الأجواء والمطارات المصرية.

الصحة: تزويد الوحدات بكوبونات صرف ألبان الأطفال وتوفيرها للمنتفعين مجانا

أكدت وزارة الصحة والسكان، تزويد الوحدات الصحية بالجمهورية بكميات من ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم، لصرفها بالكوبونات المربوطة بالرقم القومى لولى أمر الطفل المستحق.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الكوبونات للمنتفعين، لافتًا إلى أن الكوبون يصرف بالمجان.

احذر الـ" Location" يجعلك هدفا سهلا للإرهابيين.. عناصر الرصد فى الإخوان لجأت لاستخدامه لتحديد أماكن المستهدفين.. والمتهمون باغتيال النائب العام اعترفوا بتشيير موقع الشهيد عبر برنامج للهارب يحيى موسى فى تركيا

من بين الاستخدامات الخبيثة لتكنولوجيا المعلومات التى تلجأ إليها الجماعات الارهابية لتنفذ مخططاتها التخريبية، استغلال خاصية الـ "Location" أو "مشاركة الموقع الجغرافى"، حيث توجد هذه الخاصية على جميع الهواتف المحمولة الذكية بنظام الآندرويد آو iosأو داخل تطبيقات الواتس آب، وفيس بوك، والتلجرام، وتويتر، ولاين، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى .

تقرير دولى: نمو السوق الفندقية فى مصر بنسبة 30% خلال يناير

كشف تقرير لشركة كوليرز إنترناشيونال، الكندية، عن نمو سوق الفنادق فى مصر بنسبة 30% خلال يناير 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وفقًا لتوقعات العام بأكمله لعام 2019، يتوقع محللو International Colliers أن تشهد القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية معدلات إشغال تبلغ 77% و 58% و 68% و 80% على التوالي. وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد الأسواق المصرية الكبرى معدل نمو سنويًا فى إيرادات الغرفة المتوافرة يبلغ 13% 2019.