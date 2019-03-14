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مندوبة بريطانيا: الوضع الأمنى فى الحديدة اليمنية يشهد تراجعا

الخميس، 14 مارس 2019 12:50 م
مندوبة بريطانيا: الوضع الأمنى فى الحديدة اليمنية يشهد تراجعا القوات اليمنية ـ صورة أرشيفية
نيويورك(أ ش أ)
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أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس تراجع الوضع الأمنى فى محافظة الحديدة الواقعة فى غرب اليمن والخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014.

وشددت بيرس ـ فى تصريح  لقناة العربية الإخبارية الحدث اليوم الخميس، على ضرورة إيجاد مخرج لتطبيق اتفاق ستوكهولم بمحافظة الحديدة، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس الأمن استمعوا خلال جلسة مغلقة إلى إحاطة المبعوث الخاص؛ إضافة إلى التأكيد على ضرورة عدم قبول التعنت من قبل الأطراف، وإيجاد مخرج لتنفيذ هذا الاتفاق.

ويأتى هذا التصريح فى الوقت الذى يرفض فيه مليشيات الحوثى الانسحاب من موانىء ومدينة الحديدة؛ تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد حذرت فى وقت سابق من انهيار اتفاق ستوكهولم، بسبب تعنت الميليشيات فى تطبيقه، وخرق وقف إطلاق النار.

ومنذ عام 2014، تخضع مدينة الحديدة لسيطرة الحوثيين الذين شنت القوات الحكومية هجوما عليهم فى محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة.

 


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