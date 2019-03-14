مميش: الرئيس كلفنا بأن تكون منطقة لقناة السويس قلب التجارة فى العالم

كتبت هند مختار - هبة حسام

عرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تنفيذ حى سكنى يستوعب العاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشتملاتها من مرافق التعليم والصحة وغيرهما وعلى وشك البدء به قريبا.

‎وتوجه الفريق مميش بالشكر للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التى ساهمت فى حل 28 نزاعا بين مستثمرين ومطورين بالمنطقة، كانت تعرقل سير التنمية؛ وتم حلها جميعها بجهد لجان فض المنازعات، وبدأت الحياة تدب داخل المنطقة؛ والعمل يسير وفق الجدول الزمنى.

‎وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفنا بأن تكون هذه المنطقة قلب التجارة فى العالم.. وستكون كذلك".