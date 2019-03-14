مليار و294 مليون جنيه قروض للشباب لتمويل 10070 مشروعًا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وأضاف أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك ) ، قد بلغ مليار و 294 مليون و 199 ألف و871 جنيه، بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد (10070) مشروعاً متنوعاً، وتوفير 41 ألف و 959 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول، حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 220.306.400 جنيه ، يليه مركز الحسينية بإجمالي قروض 167.329.250جنيه ومركز بلبيس بإجمالي قروض 154.329.755 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.