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مصر ترحب بحكم قضاء العراق بالقصاص من المُدانين بجريمة خطف سفيرنا الأسبق ببغداد

الخميس، 14 مارس 2019 05:24 م
مصر ترحب بحكم قضاء العراق بالقصاص من المُدانين بجريمة خطف سفيرنا الأسبق ببغداد سفير مصر الأسبق فى بغداد إيهاب الشريف
كتب : أحمد جمعة
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أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن الترحيب بالحُكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ العراقية يوم 11 مارس الجارى بالإعدام بحق مُدانين اثنين شاركا في جريمة خطف السفير الشهيد إيهاب الشريف، سفير جمهورية مصر العربية الأسبق في بغداد يوم 2 يوليو 2005، قبل أن يتم اغتياله لاحقاً بالعراق.

وأعربت وزارة الخارجية فى بيان صحفى عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل السُلطات المعنية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع نظيراتها المصرية، لإنجاز العدالة بحق مُرتكبي جريمة خطف واغتيال السفير المصري الأسبق في بغداد، وتؤكد من جديد على عزمها وتصميمها على الاستمرار في مواصلة إسهامها للسعي لنيل كافة حقوق شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن بضمان مثول المتورطين في هذه الجرائم البشعة أمام القضاء، ليتم القصاص منهم وفقاً لأحكام القانون على ما ارتكبوه من جرائم بحق مصر وشعبها الكريم.

 
 
 
 

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