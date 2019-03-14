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مصرع طفل غرقا بمصرف وادى الريان فى الفيوم

الخميس، 14 مارس 2019 11:20 ص
مصرع طفل غرقا بمصرف وادى الريان فى الفيوم غريق - صورة أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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لقى طفل مصرعه غرقا بمصرف وادى الريان بقرية نوارة بمحافظة الفيوم، وتم انتشال جثة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة إطسا من شرطة النجدة بوجود غريق بمصرف وادى الريان بناحية قرية نوارة بدائرة المركز.

وبسؤال والدة الطفل وعمه أكدا أن الطفل سقط أثناء لهوه على حافة المصرف، مما أدى إلى غرقه ووفاته ولم يتهما أحدا بالتسبب فى الواقعة.

وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى إطسا المركزى وبتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفل المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر رقم 2162 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة اسطا وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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