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محافظ شمال سيناء يعلن توفير خدمات جديدة للأهالى.. تعرف عليها

الخميس، 14 مارس 2019 02:01 م
محافظ شمال سيناء يعلن توفير خدمات جديدة للأهالى.. تعرف عليها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، عن توفير خدمات جديدة للأهالى، مثل دخول محطة تحلية المياه بالعريش للخدمة بعد عمليات التجهيز والنظافة، وذلك خلال أيّام قليلة قادمة.
 
وأضاف فى تصريحات إعلامية، أنه سيتم صرف تعويضات للمزارعين عن الزراعات والمباني وليس الأراضي، وإنشاء سوق للجملة جنوب السبيل في العريش على غرار سوق العبور، ودخول خطوط  الغاز الطبيعي لمدينة بئر العبد بعد مرحلة الصرف الصحي، كما سيتم متابعة المطلب الجماهيري، لفتح مكتب بريد جديد بالشيخ زويد، و استمرار سير العمل في خط كهرباء الجديد بالشيخ زويد، وتسليم عقود الإسكان الاجتماعى لأهالى الشيخ زويد ورفح، وتوفير أطباء العظام وتوزيعهم على مستشفيات بئر العبد والعريش ونخل.
 
 

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