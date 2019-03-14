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محافظ الدقهلية: حققنا فى شكوى سيدة من سوء حالة الخبز أثناء جولة بنى عبيد

الخميس، 14 مارس 2019 03:29 م
محافظ الدقهلية: حققنا فى شكوى سيدة من سوء حالة الخبز أثناء جولة بنى عبيد توزيع الخبز - ارشيفية
الدقهلية ـ شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنه تم سحب عينة من الدقيق من مطحن القدس وعينة من مستودع دقيق بنى عبيد التابع لمطحن القدس من نوعية الدقيق الذى يتم توزيعه على المخابز وإرسال العينات لمعامل التحليل بالوزارة.
 
وذلك في استجابة سريعة لشكوى إحدى المواطنات من بنى عبيد والتى قدمتها للدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أثناء إحدى جولاته فى المدينة والتى كلف الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتحقيق فى الشكوى وافادته. 
 
وأكد شاروبيم أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت عدم صلاحية العينات، وأضاف شاروبيم أن مديرية التموين بالدقهلية قامت بتحرير 14 محضرا لمخالفات منها 9 محاضر لنقص وزن الرغيف، ومحضران لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضران للتصرف في كميات الدقيق المخصصة للخبز المدعم، ومحضر لتوقف أحد المخابز عن الإنتاج دون مبرر ودون الحصول على إذن. 
 
وقال شاروبيم إنه لا يترك شكوى واحدة دون التحقيق فيها فور وصولها إليه لأن حق المواطنين على المسئول التحقق من مدى جودة الخدمات المقدمة إليهم. 
 
وحذر شاروبيم من الانسياق بحسن نية أو بتعمد وراء الشائعات التى يتم نشرها للتشكيك فى كل شئ يحدث فى مصر، وقال إن المواطنين أبناء الدقهلية يملكون من الوعى وقوة الانتماء لبلدهم ما يحول دون انسياقهم وراء هذه الشائعات.
 
 

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