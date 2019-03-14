video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا مع مدينة جيونج جو الكورية

الخميس، 14 مارس 2019 01:08 م
محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا مع مدينة جيونج جو الكورية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومحافظ مدينة جيونج جو بكوريا الجنوبية جوو ناك يانج، مراسم توقيع خطاب نوايا بين مدينتي الأقصر وجيونج جو الكورية، بهدف توثيق العلاقات وأواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين الطرفين في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.
 
وحضر مراسم توقيع خطاب النوايا كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ومسئولي السياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة وإدارة البرامج الأجنبية وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، وذلك إلى جانب أعضاء وفد كوريا الجنوبية المرافق لمحافظ مدينة جيونج جو.
 
وينص خطاب النوايا الذي وقعه عن مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وعن مدينة جيونج جو السيد جوو ناك يانج، أن يشجع الطرفان التعاون في مجالات الثقافة والفنون والعلوم عن طريق تبادل الوفود والخبرات وتنظيم وإقامة المعارض والمهرجانات والندوات والمؤتمرات، وأن يشجع الطرفان التعاون في مجال التعليم عن طريق تبادل الوفود والخبرات والتعرف على ثقافة وتاريخ وشعبي المدينتين.
 
كما تضمن نص خطاب النوايا أن يشجع الطرفان التعاون في مجال الصحة والطب وذلك بتبادل الوفود والدراسات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات التي تعقد بين الطرفين، وأن يشجع الطرفان التعاون في مجالات الرياضة والسياحة والشباب عن طريق تبادل الوفود وتنسيق المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة.
 
 
محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين مدينة جيونج جو الكورية والأقصر (1)
محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين مدينة جيونج جو الكورية والأقصر (1)

محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين مدينة جيونج جو الكورية والأقصر (2)
محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين مدينة جيونج جو الكورية والأقصر (2)

محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين مدينة جيونج جو الكورية والأقصر (3)
محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين مدينة جيونج جو الكورية والأقصر (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الأقصر على خريطة الاستثمار.. طرح 311 فدانًا وبحث سبل دعم أصحاب المصانع

الاقصر

اخبار الاقصر

خطاب نوايا بين الاقصر ومدينة كورية

اخبار مصر

تعاون مصري كوري

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة