محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا مع مدينة جيونج جو الكورية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومحافظ مدينة جيونج جو بكوريا الجنوبية جوو ناك يانج، مراسم توقيع خطاب نوايا بين مدينتي الأقصر وجيونج جو الكورية، بهدف توثيق العلاقات وأواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين الطرفين في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

وحضر مراسم توقيع خطاب النوايا كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ومسئولي السياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة وإدارة البرامج الأجنبية وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، وذلك إلى جانب أعضاء وفد كوريا الجنوبية المرافق لمحافظ مدينة جيونج جو.

وينص خطاب النوايا الذي وقعه عن مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وعن مدينة جيونج جو السيد جوو ناك يانج، أن يشجع الطرفان التعاون في مجالات الثقافة والفنون والعلوم عن طريق تبادل الوفود والخبرات وتنظيم وإقامة المعارض والمهرجانات والندوات والمؤتمرات، وأن يشجع الطرفان التعاون في مجال التعليم عن طريق تبادل الوفود والخبرات والتعرف على ثقافة وتاريخ وشعبي المدينتين.

كما تضمن نص خطاب النوايا أن يشجع الطرفان التعاون في مجال الصحة والطب وذلك بتبادل الوفود والدراسات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات التي تعقد بين الطرفين، وأن يشجع الطرفان التعاون في مجالات الرياضة والسياحة والشباب عن طريق تبادل الوفود وتنسيق المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة.