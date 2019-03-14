محافظ أسيوط: نقل موقفى قنا والبحر الأحمر لموقف المعلمين الجديد

أسيوط - هيثم البدري

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم عن نقل موقفي سيارات "قنا والبحر الاحمر" إلى موقف المعلمين الجديد على الطريق الدائري استكمالًا لخطة المحافظة لنقل مواقف المحافظات إلى موقف المعلمين الجديد لتخفيف الزحام وإعادة هيكلة وتنظيم جميع مواقف السيارات بالمحافظة وتسيير الحركة المرورية بنقل تلك المواقف خارج الكتلة السكنية بمدينة أسيوط لينتهي نقل جميع مواقف سيارات المحافظات إلى موقف المعلمين الجديد.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته إلى إدارتي المرور والمواقف بتنظيم الحركة المرورية للسيارات داخل وخارج الموقف الجديد وتحديد أماكن دخول وأماكن خروج للسيارات وتخصيص أماكن لإنتظار المواطنين والاهتمام بنظافة المواقف وتنظيمها كما كلف مدير إدارة المواقف بنشر وتعليق بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين والتأكيد على جاهزية الموقف الجديد لإستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير.

وأكد المحافظ على زيادة أعداد سيارات السرفيس الخاصة بالنقل الداخلي من وإلى موقف المعلمين الجديد لإستيعاب الركاب والمواطنين بعد نقل خطوط محافظات القاهرة والمنيا وسوهاج والمراكز التابعة لها ونجع حمادى وقنا والبحر الاحمر على أن يتم تباعاً اختيار لون خاص بكل خط من خطوط سير سيارات السيرفيس المخصصة للنقل الداخلي للتسهيل على المواطنين التعرف عليها وتحديد محطات الانتظار على طول الطريق من موقف الأزهر وموقف السادات وصولًا لموقف المعلمين الجديد.

وأشار صلاح عامر مدير إدارة المواقف إلى إنه تم صباح اليوم تم نقل جميع سيارت موقفي قنا والبحر الأحمر إلى الموقف الجديد وتوعية المواطنين والتنبيه على السائقين بنقل الموقف لافتًا إلى إنه وفقا لقرارات محافظ أسيوط بإعادة هيكلة المواقف وتنظيمها تم نقل خطوط سير سيارات الأجرة "أسيوط/القاهرة" و"أسيوط/المنيا" و"أسيوط/سوهاج " و" أسيوط/الوادى الجديد" و" أسيوط/ قنا " و" أسيوط/البحر الاحمر" من موقفي الأزهر والشادر القديم إلى موقف المعلمين الجديد على الطريق الدائري بمنطقة المعلمين وكذلك نقل سيارات السوبرجيت الخاصة بشركات نقل الركاب بين المحافظات لتخفيف الزحام عن المدينة وحل مشكلة الاختناقات المرورية وتم تجهيزه وترفيقه بجميع الخدمات اللازمة من إنارة ودورات مياه وكافيتريا وأماكن للانتظار وتقسيمه وفقًا لخطوط السير ليستوعب سيارات نقل الركاب للمحافظات فضلًا عن إنشاء وتجهيز موقف مجاور له لسيارات السيرفيس للنقل الداخلي بين المواقف المختلفة (الأزهر - السادات - نزلة عبد اللاه - الشادر القديم – المعلمين) لتسهيل انتقال المواطنين من وإلى داخل مدينة أسيوط بمناطقها المختلفة.