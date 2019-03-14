محافظة القاهرة تعلن تسكين 205 أسر بمشروع أهالينا 1 حتى الآن

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن عملية التسكين بمشروع أهالينا 1 مستمرة على قدم وساق، لافتًا إلى أن المحافظة قاربت على الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسكين 205 أسر حتى الآن بمشروع أهالينا 1 من سكان المناطق المطلة على محور ترعة الطوارئ، وذلك ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التى تنفذها الدولة.

وأوضح صابر، أن المشروع يضم 25 عمارة سكنية من 12 دورًا مزودة بعدد 2 مصعد كهربائى بإجمالى 1064 وحدة سكنية تشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء 104 محال، مع إقامة مول تجارى ومدرسة ومركز طبى ومسجد ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات .