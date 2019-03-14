video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تعلن تسكين 205 أسر بمشروع أهالينا 1 حتى الآن

الخميس، 14 مارس 2019 02:00 ص
محافظة القاهرة تعلن تسكين 205 أسر بمشروع أهالينا 1 حتى الآن مشروع أهالينا - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن عملية التسكين بمشروع أهالينا 1 مستمرة على قدم وساق، لافتًا إلى أن المحافظة قاربت على الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسكين 205 أسر حتى الآن بمشروع أهالينا 1 من سكان المناطق المطلة على محور ترعة الطوارئ، وذلك ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التى تنفذها الدولة.

 

وأوضح صابر، أن المشروع يضم 25 عمارة سكنية من 12 دورًا مزودة بعدد 2 مصعد كهربائى بإجمالى 1064 وحدة سكنية تشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء 104 محال، مع إقامة مول تجارى ومدرسة ومركز طبى ومسجد ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يسلم 20 عقدا لملاك شق الثعبان بعد توفيق أوضاعهم

اهالينا

العشوائيات

تطوير العشوائيات

اهالينا 1

القاهرة

اخبار القاهرة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

مجلس العموم البريطانى يصوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

مجلس العموم البريطانى يصوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

شبكة العناكب.. كيف تدير لجان الإخوان حرب الشائعات؟.. فيديو

شبكة العناكب.. كيف تدير لجان الإخوان حرب الشائعات؟.. فيديو

غدا.. أخر موعد لسداد مقدم حجز وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

غدا.. أخر موعد لسداد مقدم حجز وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة