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لجنة إفريقيا بنقابة "المهندسين": اهتمام كبير بتدريب المهندسين الأفارقة بالنقابة

الخميس، 14 مارس 2019 12:12 م
لجنة إفريقيا بنقابة "المهندسين": اهتمام كبير بتدريب المهندسين الأفارقة بالنقابة جانب من احتفالية نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس
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قال المهندس أحمد هشام، مقرر لجنة افريقيا بنقابة المهندسين، إن النقابة تحتفل بانتهاء تدريب 20 مهندس من أوغندا، منذ منتصف فبراير الماضى، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن التدريب الأول لمهندسين أفارقة، حيث تم تدريب 20 مهندس للكهرباء من تنزانيا في 2017، و9 مهندسين من رواندا فى 2018، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين نقابة المهندسين، والجمعيات الهندسية فى إفريقيا. 
 
وأكد هشام، خلال كلمته باحتفالية نقابة المهندسين، بانتهاء تدريب 20 مهندس من أوغندا، أنه منذ تشكيل لجنة افريقيا في 15 أغسطس 2018، بنقابة المهندسين وإصدارها مجموعة من التوصيات التى من بينها مشاركة كافة الجمعيات الهندسية بدول افريقيا، لافتا إلى أن الشركة القابضة للإنشاء والتعمير، برئاسة المهندس محمود حجازى وكيل النقابة، شكلت أيضا لجنة إفريقيا، لدعم توجه النقابة، والدولة نحو دول إفريقيا. 
 
 

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