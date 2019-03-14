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لافروف يؤكد لنظيره الفنزويلى مواصلة دعم موسكو لـكاراكاس

الخميس، 14 مارس 2019 03:11 م
لافروف يؤكد لنظيره الفنزويلى مواصلة دعم موسكو لـكاراكاس لافروف
فيينا (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس، خلال لقائه مع نظيره الفنزويلى خورخى أرياس فى فيينا أن موسكو تواصل دعم كاراكاس.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن المفاوضات تجرى على هامش الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات فى فيينا.

وأشار أرياس، فى بداية الاجتماع، إلى أن الزيارة الأخيرة التى قام بها نائب الرئيس الفنزويلي، ديلى رودريغيز، إلى روسيا، " كانت ناجحة للغاية".

وأضاف أرياس: "لقد تقدمنا ​​فى العديد من القضايا التى نعمل معها معًا. شكرًا لدعمكم".

وأشار لافروف بدوره إلى أن موسكو "تدعم حقوق فنزويلا كمشارك مساو فى المجتمع الدولى موقفنا غير قابل للتغيير".

وتفاقمت الأزمة السياسية فى فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، فى حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا شرعية مادورو.

 


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