video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تتصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد؟

الخميس، 14 مارس 2019 03:30 ص
كيف تتصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد؟ مجلس النواب
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا عليه، الجهة المسئولة عن تحديد قيمة التصالح فى المخالفات.

 

ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل أعمال اللجنة المختصة بالمحافظة وتشكيلها:

 

- يحدد السعر الذى سيجرى على أساسه تقدير قيمة التصالح بأن ينشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ.

 

- تكون مهمة هذه اللجنة أن تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس سعر المتر بكل منطقة.

 

- تتشكل هذه اللجنة من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

 

- تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017.

 

- على ألا يتجاوز بأى حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة فى القرار.. وأجازت المادة أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

- يقدم طلب التصالح إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وأن يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

 

- يتضمن القانون أن تجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

 

- يتم تحديد قيمة المخالفة بما يتراوح من حد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وأجاز القانون تقسيط قيمة المخالفة.

 

- وأجاز القانون لمن رُفض طلبه التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به كما نص القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

 

- يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يوافق نهائيا على التصالح فى "مخالفات البناء " و "مزاولة مهنة الطب "..ويحيل مشروع قانون "مكافحة المخدرات" إلى "التشريعية".. ووزير الزراعة: مصر الأولى فى إفريقيا والسابع عالميا فى إنتاج الأسماك

8 حالات لا يجوز التصالح معها فى القانون الجديد لمخالفات البناء.. تعرف عليها

الصحف المصرية:فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.. السيسي:ملتزمون بحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.. البرلمان يوافق على "مزاولة الطب" والتصالح فى مخالفات البناء.. وخط ملاحى منتظم مع دول أفريقيا

البرلمان

مخالفات البناء

التصوير الجوى

الاراضى الزراعيه

التصالح فى مخالفات البناء

التصالح فى المخالفات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة