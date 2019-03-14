فيديو وصور ...أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى جديد فى شارع الهرم

تصوير أشرف فوزى

بطريقة غير تقليدية، شهد شارع الهرم افتتاح أكبر مطعم سورى يحمل اسم صاج وشاورما بكايرو مول، حيث قدمت أشهر فرقة إنشاد دينى بسوريا عروض مميزة وأنشيد دينية بمناسبة افتتاح المحل.

فور بدء الاحتفال شهد المحل اقبال كبير من قبل المواطنين وزوار المعرض، والذين أشادوا بالطعم السورى الأصيل للأكلات التى يقدمها المطعم، والذى يعد فريد من نوعة يقدم هذه الاكلات.

من جانبه قال طارق عبد الغفار، صاحب المطعم، أن ما يميز المطعم عن غيره، هو الاستعانة بشيفات من سوريا، لتقدم أكلات سورية بدون أى إضافات، لافتا إلى أن المطعم تم افتتاحه بالتعاقد مع سلسة محلات سورية شهيرة.



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى



أشهر فرقة إنشاد سورية تفتتح مطعم سورى























