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فيديو ..تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

الخميس، 14 مارس 2019 10:35 ص
فيديو ..تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة اسطوانات البوتاجاز-أرشيفية
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (9) قضايا أسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (986 إسطوانة بوتاجاز) وضبط قضية مواد بترولية.. ضبط خلالها ( 10170 لتر مواد بترولية) وضبط (16) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها ( 64.200 طن دقيق) وضبط (216) قضية فى مجال مخالفات المخابز.  
 
ونجحت شرطة التموين في ضبط (18) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (2.870 طن– 19750 عبوة زيت طعام) وضبط (4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، وضبط (67) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (60.934 طن مواد غذائية متنوعة "عبوة عصائر-مقرمشات-سلع غذائية")، وضبط (19) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (220.010 طن مواد متنوعة- 700 لتر "منظفات "- 31437 عبوة " منظفات، مستحضرات، خمور "- 74478 قطعة " غيار سيارات، حجر قلم، مستلزمات طبية")، وضبط (574) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).
 
وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (29) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (30.815 طن) وضبط (23) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.. ضبط خلالها (عدد 16295 عبوة سجائر) وضبط (11) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية .. ضبط خلالها (47.950 طن أسمدة وأعلاف- 820 عبوة مبيدات) وضبط (3) قضايا فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر.. ضبط خلالها ( 413 عبوة "مستحضرات تجميل- 5263 "غيار سيارات، فلاتر مياه، أجهزة كهربائية").
 
 
 
 
 

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