فيديو..القبض على أخطر 4 تجار عملة خارج السوق المصرفية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جا ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.