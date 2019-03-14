الرئيسية حوادث فيديو..القبض على أخطر 4 تجار عملة خارج السوق المصرفية الخميس، 14 مارس 2019 10:37 ص تجارة النقد الأجنبى- صورة ارشيفية إضافة تعليق نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. جا ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ضبط تاجر عملة بلغت تعاملاته 42 مليون جنيه..وسقوط أشهر مزور بالقاهرة فيديو..الداخلية تضبط تجار عملة بحوزتهم مليونى جنيه حملات امنية حوادث اخبار الحوادث ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء "مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن 10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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